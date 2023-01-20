 

Собянин: В технополисе “Москва” создано более 12 тысяч рабочих мест

20.01.2023, 10:47, Разное
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За 17 лет в технополисе создано более 12 тысяч рабочих мест, в ближайшие годы число работников вырастет еще на несколько тысяч. Об этом мэр столицы написал в своем телеграм-канале.

Собянин отметил, что с момента создания в технополисе открыли пять площадок. Там производят медицинское оборудование, радиоаппаратуру, разрабатывают программное обеспечение, энергоэффективные решения и новые материалы, перечислил градоначальник.

Мэр напомнил, что резиденты особой экономической зоны получают существенные льготы.

“На 10 лет освобождаются от уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов. Ставка налога на прибыль для них составляет всего два процента”, – добавил градоначальник.

Резиденты технополиса вложили в развитие своих предприятий свыше 87 миллиардов рублей, рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов. За девять месяцев 2022 года они создали более 1,4 тысячи рабочих мест и инвестировали 23,8 миллиарда рублей.

Как сообщает портал mos.ru, по объему привлеченных инвестиций технополис “Москва” в 2021 году стал лидером среди особых экономических зон России. Число резидентов ОЭЗ продолжает расти.

Одно из приоритетных направлений в работе особой экономической зоны – выпуск деталей для импортозамещения в промышленности и разработка высокотехнологичной продукции. Помимо прочего, в технополисе создали новый чип, который будут применять в гражданской авиации.

В 2023 году резидент особой экономической зоны начнет производить лекарства. Планируется выпускать до 3,6 миллиарда единиц препаратов.

Количество новых предприятий в Москве ежегодно растет. За пять лет инвестиции в столичную экономику превысили 20 триллионов рублей.


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