 

“Показала накладной живот”: Ждущая ребенка Орлова предъявила суррогатную маму

20.01.2023, 10:47, Разное
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Беременность 45-летней экс-солистки “Блестящих” наделала много шума: никто не ожидал, что в столь позднем возрасте она решится на второго ребенка. Неудивительно, что вокруг ее интересного положения ходит много слухов. Несмотря на то, что Ольга Орлова заявила, что вынашивает ребенка сама, ее постоянно подозревают в подлой лжи.

Практически с самого начала беременности в адрес звезды “Дома-2” посыпались обвинения в том, что она водит за нос народ и на самом деле носит накладной живот. И как бы сильно артистка не настаивала на своем, некоторые до сих пор не верят ее словам. Очевидно, что певица порядком устала от всевозможных слухов, а потому время от времени опровергает лживые новости о себе.

Например, сегодня Ольга Орлова сделала подборку материалов, появившихся на просторах Интернета. Опубликовав одну из новостей, она можно сказать, предъявила суррогатную маму, ведь именно это словосочетание появилось на странице певицы.

“Шок!!! Ольга Орлова показала накладной живот. Суррогатной маме таки быть”, – гласит заголовок.

Возмущенная звезда “Дома-2” дала понять, что это ложь и призвала своих поклонников не верить прессе, а также получать всю информацию из первого источника – то есть, от нее. Хочется пожелать телеведущей сил, чтобы пережить этот поток оскорбляющей ее информации.


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