 

Эксперты компании Servicepipe сообщили, что новые угрозы запускаются массовыми SMS-рассылками российским предприятиям

20.01.2023, 10:09, Разное
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Как пишет РИА Новости (со ссылкой на Servicepipe, поставщика решений для кибератак), хакеры начали массовую рассылку SMS-сообщений от российских компаний в попытке спровоцировать репутационный ущерб и многомиллионные убытки.

Компания утверждает, что мошенники создали вредоносных ботов для атаки на сайты и мобильные приложения российских онлайн-торговцев, банков, аптек и онлайн-маркетов. Боты генерируют множество запросов к ресурсу, используя общедоступные данные пользователей, например, номера телефонов, взятые из утечек баз данных. Запрос поступает на их номер телефона, и они получают текстовое сообщение с кодом подтверждения. Если получатель SMS беспокоится, что его аккаунт был взломан, он может позвонить в службу поддержки для проверки.

Тарификация контрактного колл-центра основана на объеме принятых звонков. Эксперты предупреждают, что потери могут достигать нескольких миллионов рублей к тому моменту, когда компания осознает, что у нее возникла проблема. Эта схема мошенничества нацелена на организации, но в первую очередь она направлена на клиентов. Клиенты ошибочно полагают, что их личные данные крадут и что они являются жертвами. Аналитики Servicepipe отмечают, что это распространенное заблуждение.

Компания “МегаФон” заявила, что интернет-мошенники стали чаще использовать службы обмена сообщениями для обмана россиян, распространяя поддельные ссылки на сайты онлайн-казино и инвестиций.


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