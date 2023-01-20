 

Пользователи Pixel 7 пожаловались на частые зависания и ошибки на YouTube

20.01.2023, 10:09, Разное
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Владельцы Google Pixel 7 рассказали об ошибке, из-за которой телефон блокируется или зависает во время просмотра видео на YouTube. Об ошибке рассказал портал 9to5google.

Проблема проявляется при попытке закрыть или свернуть YouTube TV и YouTube TV, во время просмотра полноэкранных видео. В жалобах говорится, что на этом этапе Pixel 7 и 7 Pro зависают, а затем изображение становится статичным и перестает реагировать на прикосновения. Звуковая дорожка в этом случае все еще слышна. В некоторых случаях смартфон может не реагировать на кнопки громкости и блокировки.
Пользователи утверждают, что эта ошибка не является постоянной, и приложение иногда работает нормально.

Google пока никак не прокомментировал эту ситуацию. На данный момент единственный способ исправить проблему – принудительно перезагрузить устройство, нажав кнопку питания.


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