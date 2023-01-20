 

В России цена на iPhone 14 Pluss снизилась на 25%

20.01.2023, 10:09, Разное
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Цена на iPhone 14 Plus, актуальную линейку смартфонов Apple, значительно снизилась в российских магазинах с момента ее запуска. На это обратил внимание Hi-Tech Mail.Ru.

Этот смартфон был запущен в стране в середине октября 2022 года. Тогда его цена составляла 94 990 рублей. Сейчас его цена значительно ниже – новинка Apple продается во многих интернет-магазинах уже за 70 000 рублей или чуть меньше. По данным Hi-Tech Mail.Ru, это означает, что разница в цене составляет более 25% от первоначальной стоимости.

На ежегодной презентации Apple в сентябре 2022 года был впервые представлен публике смартфон iPhone 14 Plus. Это увеличенный смартфон iPhone 14 Plus с 6,7-дюймовым дисплеем. Гаджет работает на базе процессора A15 Bionic. Устройство оснащено двойной основной камерой.


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