Джон Ледженд и Крисси Тейген впервые показали новорожденную дочь

Очередное пополнение в семье модели и ведущей Крисси Тейген и музыканта Джона Ледженда случилось на прошлой неделе, а теперь звездная пара показала первую фотографию новорожденной дочки. На снимке, опубликованном в социальных сетях, она запечатлена в окружении старших брата и сестры, Майлза и Луны. Крисси и Джон назвали малышку Эсти Максин Стивенс.

Дома шумно, и наша семья не может быть счастливее, – написала Тейген в посте. – Папа каждую ночь плачет от радости. Мы пребываем в блаженстве.

О том, что Крисси Тейген и Джон Ледженд станут родителями в третий раз, стало известно в начале августа. Чтобы зачать ребенка, телезвезда прибегла к процедуре ЭКО.

На протяжении всей третьей беременности Крисси не скрывала от фанатов интересное положение и регулярно делилась новыми снимками, а также выходила в свет. Так, в начале сентября прошлого года они с Джоном появились на ковровой дорожке церемонии награждения “Эмми”. А всего через несколько дней после этого беременная Тейген снялась в новом романтическом клипе своего возлюбленного, который тот выпустил к 9-й годовщине брака.