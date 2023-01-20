«Никаких лыж без снега» — экоактивисты всё чаще портят оборудование на французских горнолыжных курортах

Многие горнолыжные курорты во Франции подверглись вандализму со стороны экоактивистов в последние недели, пишет TF1. Протестующие против использования искусственного снега борцы за экологию выводят из строя снеговые пушки и механические подъёмники. Задача владельцев горнолыжных станций — устранить разрушения до начала февральских каникул, отмечается в репортаже.

За несколько недель до начала февральских каникул многие горнолыжные курорты стали жертвами новой формы вандализма: снеговые пушки и механические подъёмники подвергаются порче, покрываются надписями и выводятся из строя. Кто скрывается за этими актами? Яннис Матисс и Фредерик Маршан провели расследование в департаменте Верхняя Савойя.

Четыре снеговые пушки были испорчены на курорте Ла Клуза неделю назад. Операцию провели ночью на горнолыжном склоне.

РАБОТНИК ГОРНОЛЫЖНОГО КУРОРТА: Все провода, подключённые к электричеству, были выдернуты, часть электрооборудования была украдена.

Виновники этих разрушений были хорошо осведомлены, считает один из руководителей горнолыжной станции.

АЛЕКСИС КАША-РОССЕТ, директор по обслуживанию склонов: Мы очень удивлены, мы потрясены тем, что произошло, поскольку это впрямую затрагивает нашу работу. И такое происходит впервые.

Ответственность за эту акцию взяли на себя анонимные активисты, желающие «привлечь внимание к состоянию некоторых горнолыжных станций, таких как Ла Клуза, живущих исключительно за счёт искусственного снега».

Та же тактика была применена на курорте Ле-Же в канун Рождества. Перерезанные провода и надпись: «Никаких лыж без снега».

БЕНЖАМЕН МУНЬЕ, коммерческий и маркетинг-директор механических подъёмников Ле-Же (Верхняя Савойя): Мы привыкли общаться, представлять свою точку зрения, давать объяснения людям, которые нас ругают, но не к разрушениям. Потому что это означает конец диалога.

На снеговой пушке эмблема организации Extinction Rebellion, презентующей себя как движение гражданского неповиновения. Мы связались с одним из членов организации в Верхней Савойе. Он отрицает какое-либо участие в этих актах вандализма.

ГЕКТОР, активист Extinction Rebellion: Это совсем не наш метод. Мы солидарны с этими формами акций, с этими неизвестными активистами, занимающимися разоружением инфраструктуры экоцида, даже если сами мы не имеем к этому никакого отношения.

Ещё более агрессивный акт: несколько месяцев назад на горном массиве Бож были сожжены кабинки канатной дороги. Оборудование разрушено и выведено из строя. Каждый раз мэрия пишет заявление в правоохранительные органы. Жандармы объясняют, что относятся к этому делу со всей серьёзностью и продолжают расследование.

Здесь нужно восстанавливать всё или почти всё.

ЖЕРОМ ДОРЛИ, генеральный директор компании Joly & Philippe: Все провода, километры мотков проводов полностью заменены. Эту операцию проделывают раз в 15—20 лет с помощью специального оборудования. Это операция, требующая большой точности, которую совершенно не планировали.

Для небольших горнолыжных станций, вроде Ревара, ущерб значителен, несмотря на страховые выплаты.

АРНО ЭКИ, директор горнолыжного курорта «Савойя Гран Ревар»: Стоимость операции составит около 650 тысяч евро, это очень дорого, так что мы не нанимаем персонал. В пик сезона у нас обычно работает около 75 человек, но на Рождество мы справлялись коллективом всего в 20 человек.

Гонка началась. Цель — починить канатную дорогу до начала февральских каникул. Она обеспечивает половину торгового оборота станции.

Дата выхода в эфир 18 января 2023 года.