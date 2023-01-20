Источник: Назарбаев находится в национальном научном кардиохирургическом центре в Астане

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев находится в национальном научном кардиохирургическом центре, расположенном в столице республики, сообщил источник в медицинских кругах Астаны.

Казахстанский медиаменеджер Александр Аксютиц со ссылкой на свои источники сообщил, что Назарбаева доставлен в одну из больниц Астаны для кардиологического обследования, возможна операция, передает РИА «Новости».

Как сообщил позднее пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай,

первый президент Казахстана перенес операцию на сердце, операция прошла успешно, угрозы его жизни нет, отмечает ТАСС.

Ранее Назарбаев решил поддержать исключение упоминания о себе из конституции Казахстана.

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