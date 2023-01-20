 

Британцы возмутились заявлению Зеленского о причастности России к крушению вертолета

20.01.2023, 9:42, Новости дня
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Читатели британского таблоида The Daily Mail раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского после слов о причастности к происшествию российских военных.

Пользователь maria4545 заявила, что «несчастным случаем» для Украины оказался «идиот Зеленский», которому пора уйти, передает РИА «Новости».

«Перестаньте плясать под дудку Зеленского. Он наглый мошенник. Германия должна прекратить оказывать помощь Украине», – отметил Russ A Bott.

По мнению комментатора MathsStats, настало время для западных правительств «убрать этого парня» или хотя бы перестать его поддерживать.

«Я не верю ни единому слову Зеленского», – добавил Dean Carbon.

Пользователь A Dogg заметил, что ситуация с Украиной напоминает отношения со странным соседом, который просит у приятелей деньги на оплату счетов, а сам пригоняет новую машину, едет в отпуск и покупает дизайнерскую одежду. «Ни дать ни взять Зеленские», – подчеркнул он.

«Скорее всего, в настоящий момент Зеленский уже достраивает себе новое поместье в Великобритании», – подытожил The Welsh Judge.

Ранее служба безопасности Украины допустила версию того, что вертолет, при крушении которого под Киевом погиб глава МВД Украины Денис Монастырский, был уничтожен умышленно.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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