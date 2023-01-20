Бывший грузинский военный убил пятерых человек с балкона своей квартиры в Сагареджо
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Бывший военный грузинской армии в ночь на пятницу застрелил с балкона своей квартиры из автоматического оружия в городе Сагареджо пятерых граждан и ранил еще пятерых, информирует МВД Грузии.
Как сообщил министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури, в числе убитых значится участвовавший в операции по обезвреживанию преступника полицейский, передает «Интерфакс». Он добавил, что преступник до 2021 года служил в грузинской армии и был участником миссии в Афганистане, мотивы его поступка остались не ясными.
Когда квартиру вскрыли, то обнаружили обездвиженное тело с раной на голове. На место вызвали саперов, поскольку возле тела нашли кольца от гранаты.
Ранее член саакашвилевского «Единого национального движения» Артур Мкоян был задержан в городе Ахалкалаки за стрельбу по полицейским.
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