 

«Политическая проститутка» – Лукашенко раскритиковал Вучича из-за слов о принадлежности Крыма Украине

20.01.2023, 9:33, Разное
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко резко высказался о своем коллеге Александре Вучиче.

Белорусский лидер обвинил главу Сербии в политическом лицемерии из-за признания Крыма частью Украины.

Война в УкраинеЛукашенко сделал своё заявление во время визита на совместное белоруско-сербское предприятие по производству граблей в Жлобине. Глава Белоруссии на встрече с рабочими жестко пояснил опасность недальновидных политических маневров сербского президента.

– Это что же получается?! Вучич нас с россиянами чуть ли не в десны целует, братьями называет, кредиты берет. А потом такой нож в спину! Настоящая политическая проститутка! Ему бы еще усики такие маленькие и вылитый Гитлер! Ты уж, родной, определись, с нами ты или против нас, а то мы и тебя денацифицируем заодно с Украиной, — цитирует Лукашенко БЕЛТА.

Сам белорусский президент на вопрос одного из рабочих завода о принадлежности Крыма ответил уклончиво.

– Вот был Крым советский и туда спокойно мы всем союзом ездили. Вообще хорошее тогда было время: море черное, зубы белые, везде красота и порядок. А у тебя почему тут на рабочем месте такой бардак?! Все инструменты в одной куче, винты по цеху разбросаны… Если что, то я тебя вмиг работой обеспечу, а то Бабарыке некому помочь на лесоповале, — сказал Лукашенко.

В завершение встречи Лукашенко заверил, что Россия выполнит все намеченные цели спецоперации и Белоруссия всегда готова разделить этот успех.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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