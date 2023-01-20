 

“Месяц”: пропавшая жена Прилучного рассказала о пополнении

20.01.2023, 9:24, Разное
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Стремительный роман
звезды “Мажора” Павла Прилучного и начинающей актрисы Зепюр Брутян
удивил даже самых преданных поклонников. Никто не ожидал, что уже через полгода
после начала отношений пара сыграет роскошную свадьбу. Белое платье, декорации
и слезы родителей — трогательное торжество со всех сторон освещалось в
социальных сетях.

Сейчас пара
наслаждается обществом друг друга, иногда появляясь на светских мероприятиях.
Однако, после Нового года Зепюр Брутян стала все чаще отказываться от таких
выходов. Пропавшая жена Павла Прилучного даже перестала публиковать новые фото
в микроблоге. К счастью, девушка пролила свет на свое поведение.

Так, она рассказала
поклонникам о важном пополнении в своей профессиональной деятельности. По
словам Брутян, сейчас она занята аж в трех проектах, поэтому на все остальное
времени практически нет. Но и рассказывать подписчикам подробности жена Прилучного
пока не стала.

“Я не пропала, просто месяц очень
насыщенный и я не успеваю”, — оправдывается актриса.

Поклонники верят,
что загруженность Зепюр Брутян никак не отразится на ее жизни с Павлом Прилучным.
Более того, фанаты уже ждут радостной новости — все с нетерпением ждут
беременности девушки.


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