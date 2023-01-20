 

«Горячее озеро» Киргизии покрылось льдом из-за экстремальных холодов

20.01.2023, 6:55, Разное
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Из-за экстремальных холодов на севере Киргизии покрылось льдом озеро Иссык-Куль. Как передаёт NTD, обычно ему не дают замёрзнуть запас тепла в большой толще воды и солёность, к тому же зимы здесь, как правило, мягкие. Но когда температура упала до минус 30 градусов, у побережья появилась толстая корка льда.

На севере Кыргызстана из-за экстремальных холодов на днях покрылось льдом «горячее озеро». Так переводится название «Иссык-Куль». Обычно озеру не дают замёрзнуть запас тепла в большой толще воды и солёность. К тому же зимы здесь, как правило, мягкие.

Но когда температура упала до минус 30 градусов, у побережья появилась толстая корка льда.

ТААЛАЙ ОРОЗАКУНОВ, житель Кичи-Орюкту: Лёд простирается примерно на 150 метров от берега к центру озера. Там были огромные ледяные глыбы, но они раскололись. В некоторых местах толщина льда достигала полутора метров. Мы, местные жители, никогда не видели ничего подобного.

Иссык-Куль — бессточное озеро в горах Северного Тянь-Шаня. Оно расположено на высоте 1600 метров над уровнем моря. В него впадает примерно 80 небольших притоков, большинство из которых питаются талыми водами. Возможно, наличие пресной воды в озере также сыграло роль в том, что оно замёрзло.

Иссык-Куль входит в 30 крупнейших озёр мира и занимает седьмое место в списке самых глубоких озёр. Его площадь превышает 6000 квадратных километров, а наибольшая глубина достигает 668 метров.

Редкое сочетание горного и морского климата привлекает в эти места много туристов. К тому же экологическая обстановка здесь благоприятная. Рядом с озером нет крупных загрязняющих предприятий. Обычно туристический сезон длится с середины июня до конца августа.

Дата выхода в эфир 18 января 2023 года.


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