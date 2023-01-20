После победы над Россией в Украине США готовятся к войне с Китаем

США активно готовятся к военному противостоянию с Китаем, опираясь на опыт военной подготовки Украины к конфликту с Россией, пишет обозреватель Boulevard Voltaire Фредерик Лассе, ссылаясь на недавние заявления американских военных и официальных лиц. По мнению автора, в этих целях Вашингтон стремится объединить своих союзников в Европе и Азии, втягивая и тех, и других в новую мировую войну.



AP

Взяв за образец военную подготовку Украины к будущей конфронтации с Россией после 2014 года, американские военные и их союзники теперь готовят «театр военных действий» для войны с Китаем, убеждён обозреватель Boulevard Voltaire, французский юрист Фредерик Лассе. Недавним признаниям старшего офицера Корпуса морской пехоты США в Японии генерал-лейтенанта Джеймса Бирмана британским СМИ нужно отдать должное за их откровенность, считает автор.

Как пояснил американский военный, «уровень успеха», которого США достигли на Украине, во многом объясняется тем, что после присоединения Крыма к РФ Америка серьёзно подготовилась к будущему конфликту: «обучение украинцев, предварительное размещение вооружений, определение площадок, с которых мы могли бы действовать, вспомогательные операции». «Мы называем это театром. И мы готовим театр военных действий в Японии, на Филиппинах, в других местах», — отметил Бирман.

Как отмечает обозреватель, эти заявления прозвучали через несколько дней после визита премьер-министра Японии в Вашингтон в момент, когда его страна, как и Германия, совершает серьёзный идеологический поворот, отказываясь от пацифистской позиции, принятой после окончания Второй мировой войны. В декабре прошлого года Япония фактически объявила о решении сменить стратегию национальной безопасности с «оборонительной» на «наступательную», для чего страна не только удвоит свои военные расходы, но и станет развивать возможности для «контратаки».

Эти радикальные перемены поощряются американцами, которые видят необходимость в укреплении своих союзов с другими странами перед лицом вызовов со стороны РФ и Китая, «твёрдо решивших положить конец однополярному миру», замечает Лассе. Перспектива предстоящей конфронтации с Китаем заставляет американцев ускорить не только укрепление, но и объединение своих партнёрских отношений со странами по другую сторону Атлантического и Тихого океанов.

«Если русские и китайцы объединятся с другими, чтобы бросить вызов существующему мировому порядку, американцы не преминут мобилизовать своих союзников от Атлантики до Тихого океана», — уверен автор статьи. Так, посол США в Японии Рам Эмануэль недавно упомянул об усилиях американцев и японцев по «сокращению расстояния между трансатлантическим и Индо-Тихоокеанским регионами до единой стратегической сферы».

Именно в этом контексте на прошлогодний саммит НАТО в Мадриде были приглашены Япония, а также Австралия, Новая Зеландия и Республика Корея. Таким образом, под влиянием США НАТО постепенно перешло от евроатлантического оборонительного подхода к логике выхода за пределы своей первоначальной географической зоны во имя «международной безопасности», пишет Лассе. Последним актом в усилиях США по приведению союзников в соответствие с собственной стратегией безопасности является, по его мнению, ускоренное присоединение Европейского союза к НАТО.

Тем, кто задаётся вопросом о позиции Франции в этой «гигантской геополитической шахматной партии», обозреватель напоминает слова начальника штаба Национального военно-морского флота адмирала Вандье: «Мы должны быть готовы и способны сражаться вместе. Против китайского флота мы победим, если будем сражаться вместе, в коалиции». «Итак, война, мировая война начинается с предпосылки, что интересы США совпадают с интересами Европы и Франции», — делает вывод Лассе.