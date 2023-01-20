 

Ури Геллер опубликовал кадры парящего в небе НЛО

20.01.2023, 6:55, Разное
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Ури Геллер в Твиттере видео, на котором, предположительно, НЛО, парящий в небе.

Всемирно известный экстрасенс заявил, что он «ошеломлен скептиками», которые не верят в существование НЛО. Спор возник после того, как он поделился в Сети видео с предполагаемым наблюдением внеземного корабля, пишет Daily Star.

Мистификатор опубликовал в своем Твиттере видео, на котором изображен огромный объект, парящий в воздухе средь бела дня, написав:

«Если это подделка, пожалуйста, объясните мне, как это делается. Если это реально, вау, потрясающе».

Видео посмотрели более полумиллиона человек, и не все так уверены, что он свидетельствует о внеземной жизни, а некоторые приписывают видео программе Adobe After Effects.

Но Ури отметил, что количество случаев наблюдения НЛО растет, и сказал, что даже НАСА серьезно относится к подобным сообщениям.

Он сказал Daily Star: «Чем больше и больше посещений и НЛО, которые снимаются обычными людьми, от Гавайев до Японии и Исландии, тем более правдоподобными станут эти наблюдения.»

«НЛО и инопланетяне определенно среди нас. Нас изучают, нас посещают. Вы не можете сбрасывать со счетов кадры, выходящие из кабин американских истребителей, вы можете услышать, как они говорят: «О боже, у нас нет такой технологии».

76-летний мужчина, в отношении которого ЦРУ проводило расследование, касающегося его предполагаемых экстрасенсорных способностей, сказал, что он был шокирован людьми, которые пытаются опровергнуть внеземную жизнь.

Ури объяснил: «Я ошеломлен скептиками, которые пытаются развенчать эту тему. Инопланетяне посещают нас, инопланетяне могут приземляться в океанах, инопланетяне, вероятно, ходят среди нас.»

«Если у них есть технология, позволяющая летать быстрее скорости света, тогда, боже мой, что для них такого особенного, посылать роботов–инопланетян, которые изучают нас ближе здесь, на Земле? Я сам мог бы быть инопланетянином».


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