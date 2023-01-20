Рогов: На сторону России в Запорожской области за месяц якобы перешли несколько десятков солдат ВСУ

На сторону РФ на запорожском направлении с середины декабря 2022 года перешли как минимум несколько десятков солдат территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), число подобных случаев резко увеличилось, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Рогов рассказал, что с середины декабря резко увеличилось число переходов на сторону РФ в Запорожской области. По имеющимся у него данным, речь идет как минимум о нескольких десятках случаев. Он уточнил, что на сторону РФ переходят солдаты местной теробороны, которых «силой заставили воевать». Председатель движения «Мы вместе с Россией» обратил внимание, что факты перехода стали регулярным явлением на запорожском направлении, передает ТАСС.

Рогов сообщил, что по отношению к сменившим сторону военным проводят профилактические мероприятия, проверяется их причастность к военным преступлениям. При этом, если их причастность не подтверждается, то спустя время они могут вернуться к нормальной жизни. По словам председателя движения «Мы вместе с Россией», таких людей уже немало, есть даже случаи, когда сменившие сторону бойцы воюют на нашей стороне.

Накануне Рогов заявил об установлении контроля российскими войсками над рядом населенных пунктов в Запорожской области.

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