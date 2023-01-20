 

ЦИК Казахстана: Депутат нижней палаты парламента республики Абильдаев лишен мандата за поддержку СВО

20.01.2023, 6:50, Новости дня
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Депутат Мажилиса парламента Казахстана Азамат Абильдаев лишился мандата после исключения из Демократической партии «Ак жол» за высказывания в поддержку проведения специальной военной операции (СВО) РФ на Украине, сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики.

Центризбирком республики постановил признать утрату Абильдаевым Азаматом Рахатовичем полномочий депутата Мажилиса парламента Казахстана в связи с принятием постановления национального совета общественного объединения «Демократическая партия Казахстана «Ак жол» («Светлый путь») № 1 от 19 января 2023 года, передает ТАСС.

Накануне казахстанского парламентария исключили из партии за поддержку СВО на Украине.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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