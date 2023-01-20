Глава МИД Саудовской Аравии заявил о важности партнерства с Россией для стабильности на рынке нефти

Глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд указал на важность партнерства с Россией и заявил, что Эр-Рияд продолжит взаимодействовать с Москвой в различных сферах, в том числе по нефти.

Глава МИД Саудовской Аравии сообщил в интервью телеканалу Bloomberg ТВ в Давосе, что у королевства важное партнерство с Россией и ОПЕК+, которое обеспечивает стабильность на рынке нефти, что важно для Эр-Рияда, поскольку нефть по-прежнему является для Саудовской Аравии основным источником доходов, при этом она также важна для мирового сообщества, передает ТАСС.

Он отметил, что энергоносители значительно подскочили в цене после эскалации конфликта на Украине, однако участники соглашения смогли относительно стабилизировать цены на нефть, что очень важно.

Глава МИД Саудовской Аравии заявил, что королевство собирается взаимодействовать с Россией по этому вопросу, а также для поиска пути разрешения конфликта на Украине. Он также отметил, что у королевства есть и другие темы с Россией, по которым ведется работа. Министр также заверил, что королевство работает с Украиной, которая является крупным торговым партнером Эр-Рияда.

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