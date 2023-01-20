 

“МЭШ” поможет столичным школьникам определиться с профессией

20.01.2023, 6:32, Разное
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Для получения рекомендаций школьнику достаточно войти в сервис “Портфолио учащегося” и заполнить анкету. В разделе “Мой профиль” нужно рассказать о своих интересах и увлечениях.

Система проанализирует данные и сформирует рекомендации. Для учащихся 5-8 классов сервис посоветует образовательные вертикали, а старшеклассникам предложит подходящие предпрофессиональные классы.

Также система даст персональные рекомендации по кружкам и секциям. Учащиеся смогут записаться на внеклассные занятия.

Новый сервис будет полезен и родителям. Система покажет им набор карточек с наглядной визуализацией интересов школьника.

Персонализация образования ориентирует учебный процесс на потребности каждого конкретного ребенка, отметила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Новый сервис поможет учащимся сделать первые шаги к будущей профессии, подчеркнула она.

“Со временем электронные сервисы смогут помогать детям в построении карьерной траектории — от школьной скамьи до колледжа, вуза и рабочего места”, – передает слова заммэра портал mos.ru.

Функционал “Московской электронной школы” расширяется. Ранее там появились обозначения тем, с которыми ребята могут столкнуться на выпускных экзаменах – ОГЭ и ЕГЭ.

Контент “МЭШ” также регулярно обновляется. Недавно библиотека электронной школы пополнилась тремя новыми виртуальными лабораториями по физике и одной по органической химии.

“Московская электронная школа” разработана в 2016 году Департаментом образования и науки и Департаментом информационных технологий. В “МЭШ” загрузили уже более двух миллионов электронных образовательных материалов.


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