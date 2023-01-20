 

Кладбищенская магия: почему общение с мертвыми опасно для жизни

20.01.2023, 6:32, Разное
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Экстрасенсы, маги, медиумы, гадалки, предсказатели и другие мистики всегда пользовались особой популярностью у простого народа. Многие люди абсолютно искренне верят в сверхъестественные силы и стремятся воспользоваться уникальными способностями людей, выдающих себя за чародеев.

Особняком в этом деле стоит кладбищенская магия. Далеко не все готовы смириться с потерей близкого человека – такова психология. Зачастую разбитые горем люди обращаются за помощью к мистикам, чтобы еще хоть немного пообщаться с ушедшим другом или родственникам.

Экстрасенсы охотно помогают. Медиумов, работающих с потусторонним миром, в народе называют черными магами или ведьмами. Таковыми представляются, например, Елена Голунова или ее сын, телеведущий Влад Кадони, которые в свое время стали звездами шоу “Битва экстрасенсов”.

Однако мистики уверены, что общение с умершими их самих может лишить жизни. Они помнят, что, перейдя в мир иной, можно не вернуться обратно. Как рискуют мистики, в интервью интернет-изданию “Подмосковье сегодня” рассказала экстрасенс Инна Мишина.

По ее словам, кладбищенская магия является одной из самых сложных, потому что души усопших могут не только защитить практикующего медиума, но и забрать с собой. Кроме того, специалист отметила, что ритуалы могут свести мага с ума.


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