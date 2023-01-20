Fox News – из-за конфликта на Украине США столкнулись с кризисом боеприпасов

США переживают настоящий кризис, сообщила телеканалу Fox News бывший сотрудник разведки Ребекка Коффлер. По её словам, страна испытывает опасную нехватку комплексов Javelin. Армия США должна запустить определённое количество боеприпасов в год, чтобы подтвердить свой профессионализм и свою компетентность. Сейчас эти планы существуют только на бумаге — и потребовались бы годы, чтобы восполнить нехватку этих систем вооружений.

Что насчёт беспокойства по поводу того, что США опасно опустошают свои резервы, чтобы поддержать Украину — это действительно так?

РЕБЕККА КОФФЛЕР, бывший сотрудник разведки США: О да, Карли. Мы переживаем настоящий кризис. По факту, сейчас мы находимся в состоянии опасного кризиса и переживаем нехватку некоторых наших оружейных систем. По сути, мы в дефиците. У нас мало «Джавелинов», у нас мало «Стингеров», и нам не хватает боприпасов калибра 155 мм. И у нас присутствуют свои нужды в обучении. И у нас есть свои собственные потребности в военной подготовке, наша армия должна проводить стребльбы с определённым количеством боеприпасов в год, чтобы поддержать свой профессионализм и свою компетентность.

У нас есть официально подтверждённые военные планы для некоторых потенциальных очагов напряжённости в мире, которые очень легко могут перерасти в кризис. И эти военные планы — они останутся только на бумаге, — если мы не поддержим их оборудованием, которое необходимо для этих оружейных систем. И прямо сейчас потребовались бы годы, чтобы восполнить эти системы вооружений.

Для «Стингеров» это до 18 лет, для «Джавелинов» это до восьми лет. Так что стыдно, что Пентагон сконцентрирован на этом конкретном конфликте, и потерял общую картину, и не беспокоится о нашей собственной безопасности.

Дата выхода в эфир 19 января 2023 года.