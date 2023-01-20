 

CNBC – Тунберг обвинила участников Давоса в том, что те ставят личные интересы и краткосрочную прибыль выше людей и планеты

20.01.2023, 5:30, Разное
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Шведская экоактивистка Грета Тунберг обвинила политические и бизнес-элиты в том, что те отдают приоритет эгоизму, корпоративной жадности и краткосрочной экономической выгоде, а не людям и планете, пишет CNBC. Она также выразила уверенность в том, что элиты продолжат «жертвовать людьми ради собственной выгоды».


AP

Шведская экоактивистка Грета Тунберг на Всемирном экономическом форуме в Давосе обвинила политические и бизнес-элиты в том, что те ставят личные интересы и краткосрочную прибыль выше людей и планеты, пишет CNBC.

«Прямо сейчас мы в Давосе, где в основном находятся люди, которые более всего подпитывают разрушение планеты, люди, которые находятся в самом сердце климатического кризиса, люди, которые инвестируют в ископаемое топливо и так далее, и так далее, и тем не менее каким-то образом на этих людей мы, похоже, полагаемся в решении наших проблем», — сказала Тунберг.

По её словам, эти люди вновь и вновь доказывают, что не отдают приоритет климатическим проблемам.

«Они отдают приоритет эгоизму, корпоративной жадности и краткосрочной экономической выгоде, а не людям и планете, — посетовала экоактивистка. — Эти люди зайдут так далеко, как только смогут, пока это будет сходить им с рук. Они будут продолжать инвестировать в ископаемое топливо, они будут продолжать жертвовать людьми ради собственной выгоды».

Тунберг, как отмечает издание, назвала «абсурдной» ситуацию, когда мир, похоже, прислушивается к делегатам Давоса, а не к тем, кто находится на переднем крае чрезвычайной климатической ситуации.


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