В Конгрессе назвали трусливым отказ президента США Байдена и канцлера ФРГ Шольца передать Украине ракеты ATACMS и танки

Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол назвал трусливыми решения американской администрации Джо Байдена и немецкого правительства Олафа Шольца не передавать Украине ракеты ATACMS и танки Leopard, говорится в заявлении пресс-службы комитета.

Маккол заявил, что крайне разочарован тем, что правительства Байдена и Шольца продолжают отказывать Украине в поставках оперативно-тактических баллистических ракет ATACMS с большей дальностью действия и западных танков Leopard 2. Он выступил с утверждением, что эти трусливые решения, основанные на «ошибочных» опасениях эскалации, якобы затягивают конфликт в Украине и усиливают Россию. По словам председателя комитета по иностранным делам, каждый раз, когда вашингтонская администрация откладывала отправку Украине критически важных систем вооружения, начиная с зенитных ракетных комплексов Stinger и до РСЗО HIMARS и БМП Bradley, опасаясь эскалации, оказывалось, что она была полностью и абсолютно неправа, передает ТАСС.

Ранее Байден подписал меморандум о выделении Украине нового пакета военной помощи, в который оперативно-тактические баллистические ракеты ATACMS не вошли. Напомним также, в среду появились сообщения, что канцлер Германии готов разрешить поставки Украине танков Leopard при условии согласия США предоставить Киеву танки Abrams. Однако в Пентагоне заявили о ненужности Украине танков Abrams из-за дороговизны обслуживания.

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