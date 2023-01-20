 

CNN: Министры обороны США и Германии Остин и Писториус в четверг не договорились о передаче Украине западных танков

20.01.2023, 5:29, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Вопрос передачи Украине западных танков на состоявшейся в четверг встрече министров обороны США и Германии Ллойда Остина и Бориса Писториуса решен не был, сообщила телекомпания CNN.

По утверждению источников американской телекомпании, несмотря на кампанию по оказанию давления, которую проводит Остин в частном порядке, вопрос передачи Украине танков якобы остался нерешенным накануне встречи министров обороны западных государств на американской авиабазе Рамштайн в Германии, передает ТАСС.

Источники телекомпании выразили мнение, что власти Германии вряд ли изменят свою позицию по этому вопросу. Как утверждает телекомпания, ряд высокопоставленных представителей американской администрации высказывают недовольство позицией правительства Германии.

Ранее в Конгрессе США обвинили канцлера Германии Олафа Шольца в трусости из-за отказа передавать Украине танки Leopard 2. Между тем министр обороны ФРГ Борис Писториус предположил, что вопрос о поставках немецких танков на Украину из других стран решится в ближайшие часы в ходе встречи на американской военной базе Рамштайн в пятницу.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.01.22 / Большинство россиян назвали студенческие годы лучшим периодом жизни

14.07.20 / «Призрак» Трампа поможет американской дипломатии в будущем

23.11.21 / Мамедов заявил о необходимости усовершенствования механизмов ответственности за незаконное ведение бизнеса в оккупированном Крыму

17.01.22 / Оказалось, что последнее обновление Windows вызывает проблемы с VPN-подключением

22.12.21 / МВД назвало сумму ущерба от преступлений с начала года в России

12.03.22 / YouTube заблокировал канал видеоагентства Ruptly

23.01.22 / Экс-президент Польши – Путин не агрессивный безумец, поэтому войны не будет

03.06.21 / Рада разблокировала подписание закона о земельных аукционах

20.11.21 / В РФ решили провести женский чемпионат Европы по гандболу в 2026 году

08.10.21 / Германия внесла Украину в список стран “высокого риска” из-за коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика