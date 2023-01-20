CNN: Министры обороны США и Германии Остин и Писториус в четверг не договорились о передаче Украине западных танков

Вопрос передачи Украине западных танков на состоявшейся в четверг встрече министров обороны США и Германии Ллойда Остина и Бориса Писториуса решен не был, сообщила телекомпания CNN.

По утверждению источников американской телекомпании, несмотря на кампанию по оказанию давления, которую проводит Остин в частном порядке, вопрос передачи Украине танков якобы остался нерешенным накануне встречи министров обороны западных государств на американской авиабазе Рамштайн в Германии, передает ТАСС.

Источники телекомпании выразили мнение, что власти Германии вряд ли изменят свою позицию по этому вопросу. Как утверждает телекомпания, ряд высокопоставленных представителей американской администрации высказывают недовольство позицией правительства Германии.

Ранее в Конгрессе США обвинили канцлера Германии Олафа Шольца в трусости из-за отказа передавать Украине танки Leopard 2. Между тем министр обороны ФРГ Борис Писториус предположил, что вопрос о поставках немецких танков на Украину из других стран решится в ближайшие часы в ходе встречи на американской военной базе Рамштайн в пятницу.

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