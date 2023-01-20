Названы плюсы покупки квартиры без отделки

В последние пять лет на столичном рынке новостроек стабильно сокращалось предложение квартир без отделки. К 2022 году доля таких лотов составила 39% и прекратила снижаться. Это говорит о том, что жилье без отделочных работ все еще востребовано у широкой аудитории покупателей. В чем же преимущество покупки жилья в “черновом” варианте?

Меньше бюджет покупки.

Квартира без отделочных работ обойдется минимум на 10-20% дешевле. Такой вариант подойдет тем, кто изначально ограничен в бюджете, однако в будущем планирует выручить дополнительные средства, например, от продажи старого жилья.

Кроме того, лоты без отделки нередко приобретаются с инвестиционной целью. Минимальные вложения на старте позволяют получить большую выгоду при перепродаже.

Легче обнаружить проблемы.

Отсутствие отделки облегает изучение квартиры на предмет дефектов, например, наличия трещин в стенах. Обнаруженные проблемы легче устранить до выполнения отделочных работ, соответственно, и ремонт обойдется дешевле.

Дополнительная изоляция.

Значительная часть жалоб на современные квартиры связана с плохой звукоизоляцией. Если отделка еще не выполнена, то можно заранее продумать дополнительную обшивку стен, чтобы в будущем не слышать соседей. Также можно изменить отопительную схему, чтобы жилье стало теплее.

Свобода планировочных решений.

Квартиру без отделки легко подстраивать под себя. Можно увеличить площадь кухни, организовать отдельный кабинет, выделить площадь под гардеробную или вообще создать мастер-спальню со своей ванной.

Также можно воплотить в жизнь собственный дизайн-проект, создав пространство, максимально отвечающее вашим вкусам и потребностям.

Все под контролем.

Наконец, ремонт собственными силами – это возможность лично подобрать материалы и рабочих, а также выполнить какие-то работы самостоятельно.