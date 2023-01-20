 

Мнение: Лекция танкистам о Канте

20.01.2023, 4:35, Разное
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“Интели на службе у Иблиса” – это, конечно, презанимательнейшее зрелище. Заглянул сегодня в блог к путинскому “интеллектуалу” А.Чадаеву – наткнулся на очередной перл. Просто грех не процитировать:

“Когда я прошлой осенью читал лекцию танкистам о Канте и его «Критике чистого разума», отдельно разбирал разницу между априорным и апостериорным суждением. С точки зрения офицера, к апостериорным суждениям относятся реконструкции (например, о расположении войск противника), сделанные на основании данных разведки. К априорным же — гипотезы о его замысле, основанные на принципе «поставить себя на его место — и как бы ты действовал».

Мда… Вся эта “суета под клиентом” выглядит очень жалко и, главное, в высшей степени пошло. Философия, вообще говоря, отвечает на вопрос “зачем” – больше она низачем не нужна. Сам Кант, думается мне, если бы его поставили читать лекцию танкистам – спросил бы, зачем он им нужен, и зачем читать лекции людям, идущим на смерть непонятно за что.

Источник: Размышления вольного социолога


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