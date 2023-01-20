Макрон – наши демократии переживают кризис и испытывают своего рода усталость

США и Европа переживают кризис модели общественного устройства, заявил в интервью El País президент Франции Эммануэль Макрон. Он также добавил, что западные демократии сейчас испытывают своего рода усталость и потерю коллективных ориентиров.



AP

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью El País заявил о необходимости сохранять возможность диалога Запада с Россией. Он также отметил, что не видит в этом противоречий с поддержкой, оказываемой его страной Украине.

«Жестами и делами я демонстрировал, что Франция сегодня, прежде всего, поддерживает украинское сопротивление, обеспечение её (Украины. — ИноТВ) вооружениями и санкции (против России. — ИноТВ). Так что двусмысленности тут нет, но мы должны всегда сохранять способность к диалогу», — заявил Макрон.

Он также выразил мнение, что соседним народам нужно искать пути и способы для построения мира.

«Однако это произойдёт в своё время», — добавил французский президент.

Он также отметил, что прямые и косвенные последствия украинского конфликта влияют на существующую экономическую модель.

«На экономическую модель сильно влияют прямые и косвенные последствия этого конфликта. По сути, экономический мир, построенный на полярности США и Китая, говорит Европе: «Вы можете пойти по пути свободы, веры в рынок и, одновременно, равенства и солидарности? Или же вы хотите стать вассалом одного из этих двоих?» На этот вопрос ещё не получен полный ответ. А ответ — суверенная в экономическом, технологическом и военном плане Европа. Другими словами, действительно могущественная Европа», — подчеркнул Макрон.

Президент Франции также заявил, что США и Европа сейчас переживают «кризис модели» общественного устройства.

«Наши демократии страдают от кризиса — и это кризис модели, который связан не только с Европой, поскольку посмотрите на Соединённые Штаты и на все наши демократии, которые испытывают своего рода усталость, потерю коллективных ориентиров», — подчеркнул Макрон.



По его словам, сейчас существует «мировой кризис открытой финансовой капиталистической системы».

«Эта система переживает глубокий кризис, поскольку она, обретя финансовый характер, вызвала стремительный рост неравенства», — заявил Макрон.