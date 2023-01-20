Си Цзиньпин о мерах реагирования Китая на COVID – «Впереди виден луч надежды»

Председатель КНР Си Цзиньпин рассказал о мерах реагирования страны на пандемию коронавируса и заявил, что впереди виден луч надежды. Как передаёт People’s Daily, по его словам, страна сделала правильный выбор, принимая строгие меры по борьбе с COVID-19 в течение последних почти трёх лет, и добавил, что благодаря этому Китай смог благополучно пережить несколько вспышек мутаций вируса.



AP

Председатель КНР Си Цзиньпин рассказал о мерах реагирования страны на COVID-19. Как пишет People’s Daily, он заявил, что впереди виден луч надежды.

«Сейчас мы вступили в новую фазу борьбы с COVID-19. Суровые вызовы сохраняются, но впереди мы видим луч надежды. Упорство означает победу», — заявил китайский лидер.

Си Цзиньпин сделал это заявление, общаясь по видеосвязи с медицинскими работниками и одним из пожилых пациентов 1-й клиники при Харбинском медицинском университете в провинции Хэйлунцзян в преддверии Китайского Нового года по лунному календарю.

Страна сделала правильный выбор, принимая строгие меры по борьбе с эпидемией COVID-19 в течение последних почти трёх лет, указал Си Цзиньпин, добавив, что благодаря этому Китай смог благополучно пережить несколько вспышек мутаций вируса.

По словам председателя КНР, Китай в максимально возможной степени снизил долю тяжёлых случаев и уровень смертности, защитил жизни и здоровье людей и выиграл драгоценное время для последующих действий, что позволило оптимизировать противоэпидемические меры и понизить уровень реагирования на COVID-19.

В настоящее время акцент в борьбе с COVID-19 смещён со сдерживания распространения инфекции на лечение, а приоритетом является защита здоровья народа и предотвращение тяжёлых случаев заболевания, заявил Си Цзиньпин, отметив, что медицинские учреждения сейчас выполняют более трудные задачи.

Председатель КНР потребовал приложить усилия, чтобы увеличить медицинские ресурсы, предложение медицинских услуг и поставки лекарств, подготовившись, в частности, к лечению тяжёлых случаев.

Си Цзиньпин подчеркнул необходимость прилагать усилия по улучшению медицинского обслуживания наиболее уязвимых для вируса жителей сельской местности, а также по обеспечению их здоровья, нормальных условий работы и привычного уклада жизни в максимально возможной степени.