Прокурор заявил о предъявлении актеру Алеку Болдуину обвинения в непредумышленном убийстве кинооператора

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20.01.2023, 4:00, Новости дня
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Прокуратура штата Нью-Мексико предъявит актеру Алеку Болдуину обвинение в непредумышленном убийстве кинооператора Галины Хатчинс во время съемок фильма «Ржавчина», сообщила прокурор Мэри Кармак-Альтвайс, которая ведет это дело.

«Актеру и продюсеру «Ржавчины» Болдуину и ответственной за оружие Ханне Гутьерес-Рид будут предъявлены по два обвинения в непредумышленном убийстве», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

По словам прокурора, два обвинения каждому фигуранту выдвинуты, чтобы в суде выяснить, по какому из двух типов правонарушения будут проходить Болдуин и Гутьерес-Рид. Отмечается, что ассистент режиссера Дэвид Холс заключил сделку с прокуратурой и отбудет наказание условно.

Напомним, в октябре 2021 года Алек Болдуин на съемочной площадке вестерна «Раст» во время репетиции выстрелил из пистолета, который оказался заряжен боевыми патронами. В результате погибла оператор Галина Хатчинс, а режиссер Джоэл Соуза получил тяжелое ранение.

Позже актер заявил, что не нажимал курок пистолета. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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