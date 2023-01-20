 

Белый дом: Президент США Байден подписал меморандум о выделении Украине нового пакета военной помощи

20.01.2023, 4:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Президент США Джо Байден подписал меморандум о выделении Украине нового пакета военной помощи общей стоимостью до 2,5 млрд долларов, соответствующий документ распространила пресс-служба Белого дома.

Пентагон сообщил, что в рамках нового транша Вашингтон передаст Киеву 59 боевых машин пехоты Bradley и 590 ракет для установленных на них противотанковых ракетных комплексов TOW, а также 295 тыс. боеприпасов калибра 25 мм. Кроме того, в пакет вошли 90 бронированных машин Stryker, восемь систем ПВО Avenger, дополнительные боеприпасы для зенитных ракетных комплексов NASAMS и реактивных систем залпового огня HIMARS, противорадиолокационные ракеты HARM, передает ТАСС.

Помимо этого, США намерены поставить Украине 53 бронированные машины с усиленной противоминной защитой класса MRAP (Mine-Resistant Ambush-Protected), 350 бронированных многоцелевых автомобилей повышенной проходимости Humvee, 20 тыс. снарядов калибра 155 мм и 95 тыс. 105-миллиметровых снарядов, около 600 высокоточных боеприпасов для артиллерийских орудий калибра 155 мм, около 11,8 тыс. минометных боеприпасов калибра 120 мм. США также предоставят Киеву противопехотные мины Claymore, более 3 млн боеприпасов для стрелкового оружия, примерно 2 тыс. противотанковых ракет и еще ряд наименований военной техники и оборудования.

В целом, по оценке Пентагона, с начала специальной военной операции РФ в Украине США выделили на военную помощь Киеву более 26,7 млрд долларов.

Ранее президент Хорватии Зоран Миланович выразил уверенность, что конфликт в Украине является противостоянием Соединенных Штатов России. Он также заявлял, что США и НАТО ведут опосредованную войну против РФ на Украине.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.01.22 / ФТС пресекла контрабанду оружия по почте из РФ в США

31.05.22 / Британия и ЕС ввели запрет на страхование судов с российской нефтью

14.01.22 / В Эстонии поддержали провокации НАТО в адрес России

04.04.21 / Следователи начали проверку после гибели сына худрука студии «Непоседы»

06.12.21 / “Будет строителем, то есть застройщиком”. Горбунов показал лицо подросшего старшего сына от Осадчей

26.08.20 / США обеспокоены политикой HSBC в отношении гонконгских счетов

18.06.21 / Делегатов с положительным ПЦР-тестом на COVID не допустят на съезд «Единой России»

02.07.21 / “Сразу видно, что девочка будет”. Пользователи сети оценили внешний вид беременной Кати Осадчей

31.01.21 / Ледниковая вода оказалась чище дождевой

21.08.21 / Sky News – Тунберг назвала «ложью» заявления о лидерстве Великобритании в борьбе с изменениями климата

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика