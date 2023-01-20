Белый дом: Президент США Байден подписал меморандум о выделении Украине нового пакета военной помощи

Президент США Джо Байден подписал меморандум о выделении Украине нового пакета военной помощи общей стоимостью до 2,5 млрд долларов, соответствующий документ распространила пресс-служба Белого дома.

Пентагон сообщил, что в рамках нового транша Вашингтон передаст Киеву 59 боевых машин пехоты Bradley и 590 ракет для установленных на них противотанковых ракетных комплексов TOW, а также 295 тыс. боеприпасов калибра 25 мм. Кроме того, в пакет вошли 90 бронированных машин Stryker, восемь систем ПВО Avenger, дополнительные боеприпасы для зенитных ракетных комплексов NASAMS и реактивных систем залпового огня HIMARS, противорадиолокационные ракеты HARM, передает ТАСС.

Помимо этого, США намерены поставить Украине 53 бронированные машины с усиленной противоминной защитой класса MRAP (Mine-Resistant Ambush-Protected), 350 бронированных многоцелевых автомобилей повышенной проходимости Humvee, 20 тыс. снарядов калибра 155 мм и 95 тыс. 105-миллиметровых снарядов, около 600 высокоточных боеприпасов для артиллерийских орудий калибра 155 мм, около 11,8 тыс. минометных боеприпасов калибра 120 мм. США также предоставят Киеву противопехотные мины Claymore, более 3 млн боеприпасов для стрелкового оружия, примерно 2 тыс. противотанковых ракет и еще ряд наименований военной техники и оборудования.

В целом, по оценке Пентагона, с начала специальной военной операции РФ в Украине США выделили на военную помощь Киеву более 26,7 млрд долларов.

Ранее президент Хорватии Зоран Миланович выразил уверенность, что конфликт в Украине является противостоянием Соединенных Штатов России. Он также заявлял, что США и НАТО ведут опосредованную войну против РФ на Украине.

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