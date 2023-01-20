 

Министр обороны Германии Писториус: Вопрос поставок немецких танков на Украину решится на американской базе Рамштайн

20.01.2023, 4:00, Новости дня
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Министр обороны ФРГ Борис Писториус предположил, что вопрос о поставках немецких танков на Украину из других стран решится в пятницу в ходе встречи на американской военной базе Рамштайн в Западной Германии.

Отвечая в эфире телеканала ARD на вопрос о том, даст ли Берлин третьим странам разрешение на поставки немецких танков на Украину, министр обороны Германии заявил, что это станет понятно в ближайшие часы. Он выразил уверенность, что в ближайшие дни будет принято какое-то решение. При этом он заявил, что не может сказать заранее, каким оно будет, передает ТАСС.

Ранее министр обороны Британии Бен Уоллес сообщил, что Берлин получил официальный запрос о согласии Германии на поставку немецких танков Украине. В среду политолог Андрей Кортунов в комментарии газете ВЗГЛЯД выразил мнение, что на встрече в Рамштайне страны НАТО повысят ставки в конфликте на Украине.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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