Гламурные свадьбы 80-х: в моду возвращается длинная фата, пышные рукава и другие роскошные атрибуты
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Минималистские свадьбы пользуются большой популярностью на протяжении длительного времени. Несмотря на то что они еще долго не выйдут из моды, есть довольно интересная альтернатива.
Хорошим решением станет свадьба в стиле 80-х годов. Это самый настоящий тренд 2023 года, который точно не оставит равнодушным современных невест, которые хотят поднять свое торжество на совершенно новый уровень. Свадьбы в стиле 80-х годов подразумевают под собой отход от приглушенных и нейтральных тонов, которые мы видели в последние несколько лет, к максимализму и гламуру. Вот несколько особенностей организации этого торжественного мероприятия.
Какие наряды характерны для свадьбы 80-х годов
Согласно тенденции 80-х годов, стоит сделать ставку на эффектные рукава, вырезы и максимальный объем. Идеальным дополнением может стать большая и роскошная фата.
Можно использовать только один элемент, характерный для этой эпохи, или же полностью составить модный образ по максимуму.
Как добавить современную нотку стилю 80-х годов
Если хочется добавить в свой образ нотку 80-х годов, но при этом есть желание выглядеть довольно стильно и современно, то можно просто добавить к своему наряду ощущение винтажа при помощи длинной фаты-вуали.
Также интересно будет смотреться платье со съемными рукавами или пышной юбкой. Это поможет добавить немного объема.
Для более современного образа стоит подчеркнуть силуэт и отказаться от оборок. Это будет выглядеть довольно стильно и привлекательно.
Невесте совсем необязательно выбирать белое платье. Это могут быть и цветные наряды.
Эти небольшие, но эффектные детали помогут добавить немного ретро-стиля в свадебный образ, но при этом сохранить внешний вид свежим и современным.
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Правильно подобрать элементы декора
Если хочется добавить нотку 80-х, но при этом нет желания экспериментировать со своим нарядом, то можно добавить этот стиль при помощи других вещей.
Это может быть все, что угодно: от многоярусных тортов до красивых гирлянд и огромных цветочных композиций.
При помощи правильно подобранного декора можно сделать свою свадьбу восхитительной и достаточно яркой.
Это позволит добавить интересный акцент и поднять торжественное мероприятие на новый уровень. Также можно использовать яркую и красочную посуду, различные сувениры и воздушные шарики.
Если же хочется чего-то достаточно необычного, яркого и стильного, то стоит организовать свою свадьбу в стиле диско. Это будет очень весело и эффектно. Такое торжество точно запомнится гостям.
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