Гламурные свадьбы 80-х: в моду возвращается длинная фата, пышные рукава и другие роскошные атрибуты

Минималистские свадьбы пользуются большой популярностью на протяжении длительного времени. Несмотря на то что они еще долго не выйдут из моды, есть довольно интересная альтернатива.

Хорошим решением станет свадьба в стиле 80-х годов. Это самый настоящий тренд 2023 года, который точно не оставит равнодушным современных невест, которые хотят поднять свое торжество на совершенно новый уровень. Свадьбы в стиле 80-х годов подразумевают под собой отход от приглушенных и нейтральных тонов, которые мы видели в последние несколько лет, к максимализму и гламуру. Вот несколько особенностей организации этого торжественного мероприятия.

Какие наряды характерны для свадьбы 80-х годов

Согласно тенденции 80-х годов, стоит сделать ставку на эффектные рукава, вырезы и максимальный объем. Идеальным дополнением может стать большая и роскошная фата.

Можно использовать только один элемент, характерный для этой эпохи, или же полностью составить модный образ по максимуму.

Как добавить современную нотку стилю 80-х годов

Если хочется добавить в свой образ нотку 80-х годов, но при этом есть желание выглядеть довольно стильно и современно, то можно просто добавить к своему наряду ощущение винтажа при помощи длинной фаты-вуали.

Также интересно будет смотреться платье со съемными рукавами или пышной юбкой. Это поможет добавить немного объема.

Для более современного образа стоит подчеркнуть силуэт и отказаться от оборок. Это будет выглядеть довольно стильно и привлекательно.

Невесте совсем необязательно выбирать белое платье. Это могут быть и цветные наряды.

Эти небольшие, но эффектные детали помогут добавить немного ретро-стиля в свадебный образ, но при этом сохранить внешний вид свежим и современным.

Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями

Редкий кадр: Викторя Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза (новое фото)

Правильно подобрать элементы декора

Если хочется добавить нотку 80-х, но при этом нет желания экспериментировать со своим нарядом, то можно добавить этот стиль при помощи других вещей.

Это может быть все, что угодно: от многоярусных тортов до красивых гирлянд и огромных цветочных композиций.

При помощи правильно подобранного декора можно сделать свою свадьбу восхитительной и достаточно яркой.

Это позволит добавить интересный акцент и поднять торжественное мероприятие на новый уровень. Также можно использовать яркую и красочную посуду, различные сувениры и воздушные шарики.

Если же хочется чего-то достаточно необычного, яркого и стильного, то стоит организовать свою свадьбу в стиле диско. Это будет очень весело и эффектно. Такое торжество точно запомнится гостям.