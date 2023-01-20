 

Гламурные свадьбы 80-х: в моду возвращается длинная фата, пышные рукава и другие роскошные атрибуты

20.01.2023, 3:50, Разное
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Минималистские свадьбы пользуются большой популярностью на протяжении длительного времени. Несмотря на то что они еще долго не выйдут из моды, есть довольно интересная альтернатива.

Хорошим решением станет свадьба в стиле 80-х годов. Это самый настоящий тренд 2023 года, который точно не оставит равнодушным современных невест, которые хотят поднять свое торжество на совершенно новый уровень. Свадьбы в стиле 80-х годов подразумевают под собой отход от приглушенных и нейтральных тонов, которые мы видели в последние несколько лет, к максимализму и гламуру. Вот несколько особенностей организации этого торжественного мероприятия.

Какие наряды характерны для свадьбы 80-х годов

Согласно тенденции 80-х годов, стоит сделать ставку на эффектные рукава, вырезы и максимальный объем. Идеальным дополнением может стать большая и роскошная фата.

Можно использовать только один элемент, характерный для этой эпохи, или же полностью составить модный образ по максимуму.

Как добавить современную нотку стилю 80-х годов

Если хочется добавить в свой образ нотку 80-х годов, но при этом есть желание выглядеть довольно стильно и современно, то можно просто добавить к своему наряду ощущение винтажа при помощи длинной фаты-вуали.

Также интересно будет смотреться платье со съемными рукавами или пышной юбкой. Это поможет добавить немного объема.

Для более современного образа стоит подчеркнуть силуэт и отказаться от оборок. Это будет выглядеть довольно стильно и привлекательно.

Невесте совсем необязательно выбирать белое платье. Это могут быть и цветные наряды.

Эти небольшие, но эффектные детали помогут добавить немного ретро-стиля в свадебный образ, но при этом сохранить внешний вид свежим и современным.

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Правильно подобрать элементы декора

Если хочется добавить нотку 80-х, но при этом нет желания экспериментировать со своим нарядом, то можно добавить этот стиль при помощи других вещей.

Это может быть все, что угодно: от многоярусных тортов до красивых гирлянд и огромных цветочных композиций.

При помощи правильно подобранного декора можно сделать свою свадьбу восхитительной и достаточно яркой.

Это позволит добавить интересный акцент и поднять торжественное мероприятие на новый уровень. Также можно использовать яркую и красочную посуду, различные сувениры и воздушные шарики.

Если же хочется чего-то достаточно необычного, яркого и стильного, то стоит организовать свою свадьбу в стиле диско. Это будет очень весело и эффектно. Такое торжество точно запомнится гостям.


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