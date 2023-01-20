 

“Позади – огромная совместная история”: Стриженова выходит замуж

20.01.2023, 3:42, Разное
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Популярная российская телеведущая, актриса и журналистка Екатерина Стриженова и режиссер, сценарист и продюсер Александр Стриженов познакомились еще во времена учебы в школе. Их первая встреча произошла в 1980-х годах во время съемок в Сочи.

Сегодня эта творческая пара считается одной из самых крепких семей среди отечественных звезд. В октябре 2023 года они отметят 36-летие совместной жизни, ведь свадьбу любящие сердца сыграли сразу после достижения совершеннолетнего возраста.

И вот спусти 36 брака Екатерина Стриженова может благословить на семейную жизнь младшую дочь Александру. Старшая наследница звезд уже успела выйти замуж, переехать в США и родить сына.

О скорой свадьба рассказала сама Александра Стриженова. Она поделилась радостью в социальных сетях. “Позади – огромная совместная история, впереди – целая совместная жизнь”, – поделилась радостью наследница звезд.

Дочь Екатерины Стриженовой подчеркнула, что дала положительный ответ своему кавалеру почти месяц назад. К слову, имя избранника уже известно. Антон Чуреков и Александра Стриженова вместе учились в МГУ.

Познакомились молодые люди тоже в школьные годы. Они частенько обменивались любовными посланиями и трогательными признаниями в в социальных сетях. Видимо, Екатерина Стриженова и ее супруг положительно отнеслись к выбору дочери.


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