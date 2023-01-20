 

Отключают от аппаратов жизнеобеспечения: Жену Костомарова подпустили к койке

20.01.2023, 3:42, Разное
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10 января Россию потрясла страшная новость – олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров госпитализирован в реанимацию с тяжелой формой пневмонии. Потом новости стали приходить все хуже и хуже. Появилась информация о том, что фигурист в коме на ИВЛ, что у него сепсис в легких, а потом и вовсе о том, что его подключили к ЭКМО. Татьяна Навка призвала поклонников молиться за жизнь спортсмена.

Все новогодние праздники Роман Костомаров чувствовал себя неважно, но тем не менее продолжал выступать на льду под открытым небом. Судя по всему, это и стало причиной осложнений и госпитализации. Теперь стало известно, что Романа Костомарова отключат от ЭКМО.

“Супругу спортсмена Оксану Домнину в среду впервые допустили к Роману. Медики рассчитывают отключить его от ЭКМО”, – приводит слова источника телеканал “360”.

По данным источника, такое развитие событий дает надежду на положительную динамику, ведь Костомаров сможет дышать самостоятельно.

Напомним, Роман Костомаров является чемпионом Олимпиады-2006 в Турине в парном катании, он катался вместе с Татьяной Навкой. С ней он победил два раза на чемпионатах мира, а также три раза на чемпионате Европы, завоевывал Гран-при.


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