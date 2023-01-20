 

“Списать деньги и арестовать имущество”: судебные приставы объявили охоту на Бузову

20.01.2023, 3:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Телеведущая, исполнительница
песен и бывшая звезда “Дома-2” Ольга Бузова в прошлом году отметила новоселье
в Москве. Теперь она обладательница 200 квадратов в московском районе Раменки. По
рассказам, ремонт в квартире длился почти три года и теперь полностью
соответствует вкусу звезды. Пастельные цвета, золотая отделка, портреты Бузовой
по всей квартире — так выглядит домашняя обстановка свободной дамы.

Тем временем в Фрунзенском
районе Санкт-Петербурга, родном городе Ольги Бузовой, стоит другая недвижимость
теледивы. Кажется, ей придется навестить старую квартирку — там накопились
счета за коммунальные платежи. Сообщается, что общая сумма задолженности дошла
уже до 43 тысяч рублей.

Звездный адвокат
Андрей Алешкин удивлен такому долгу звезды. По его словам, это не похоже на
поведение владельцев недвижимости. Как правило, обладатели квартир стараются следить
за всевозможными платежками. Адвокат считает, что ведущей нужно как можно скорее
оплатить долг, ведь приставы уже объявили охоту на Бузову.

“Иначе
судебные приставы будут вынуждены принудительно списать деньги со счетов Бузовой
или даже арестовать её имущество”, — заключает эксперт.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.06.22 / Мнение: Тайвань

27.09.22 / Мнение: Китаец о жизни русских под санкциями, запрет экспорта смартфонов и как общаться с чиновниками

27.12.22 / Скандалы: «Все нервные, все одинокие»

12.01.22 / Алла Довлатова не может поверить во внезапную смерть Михаила Зеленского

25.06.21 / Не без проблем: принц Гарри прилетел в Великобританию на 60-летие со дня рождения принцессы Дианы

14.01.22 / Разводы хуже сказываются на здоровье мужчин, нежели женщин

26.11.20 / Кто уничтожил древнюю индийскую цивилизацию?

16.08.22 / Мнение: О преддверии невозможного, но всё же неизбежного исхода

31.05.21 / Объем прямиком из 90х: 5 бьюти-трендов, которые будут популярны летом 2021

14.06.21 / Байден видит «потенциальный» прогресс в открытости Путина к экстрадиции киберпреступников

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика