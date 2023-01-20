“Списать деньги и арестовать имущество”: судебные приставы объявили охоту на Бузову

Телеведущая, исполнительница

песен и бывшая звезда “Дома-2” Ольга Бузова в прошлом году отметила новоселье

в Москве. Теперь она обладательница 200 квадратов в московском районе Раменки. По

рассказам, ремонт в квартире длился почти три года и теперь полностью

соответствует вкусу звезды. Пастельные цвета, золотая отделка, портреты Бузовой

по всей квартире — так выглядит домашняя обстановка свободной дамы.

Тем временем в Фрунзенском

районе Санкт-Петербурга, родном городе Ольги Бузовой, стоит другая недвижимость

теледивы. Кажется, ей придется навестить старую квартирку — там накопились

счета за коммунальные платежи. Сообщается, что общая сумма задолженности дошла

уже до 43 тысяч рублей.

Звездный адвокат

Андрей Алешкин удивлен такому долгу звезды. По его словам, это не похоже на

поведение владельцев недвижимости. Как правило, обладатели квартир стараются следить

за всевозможными платежками. Адвокат считает, что ведущей нужно как можно скорее

оплатить долг, ведь приставы уже объявили охоту на Бузову.

“Иначе

судебные приставы будут вынуждены принудительно списать деньги со счетов Бузовой

или даже арестовать её имущество”, — заключает эксперт.