 

CNA – Британия старается не ударить в грязь лицом после провала недавней космической миссии

20.01.2023, 2:40, Разное
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Англичане собирались дать старт новой космической эре с помощью ракеты LauncherOne. Миссия обернулась провалом из-за некой аномалии. CNA сообщает, что теперь власти Соединённого Королевства обещают не сдаваться и превратить страну в одного из ключевых игроков в космической отрасли.

Спустя годы труда и миллионы долларов инвестиций первый запуск Virgin Orbit  должен был ознаменовать новую эру в космической промышленности Великобритании. Создание модифицированного самолёта, чтобы поднять ракету LauncherOne на высоту более 10 км, казалось мечтой, воплощённой в реальность. 

Тысячи людей собрались в графстве Корнуолл, чтобы посмотреть на запуск. Однако после отделения ракеты, во время прямой трансляции на большом экране и онлайн по всему миру появилось это заявление:

«Добро пожаловать всем. Похоже, с LauncherOne произошла аномалия, которая не позволит этой миссии достичь орбиты. Мы изучаем поступившую информацию и данные и вернёмся к вам с подробностями».

После открытия торгов акции Virgin Orbit упали на 22 процента. Несмотря на неудачу, в компании пообещали продолжить начатое в Британии. 

МЭТТ АРЧЕР, директор программы запуска, космическое агентство Великобритании: Конечно, финансовые потери можно компенсировать. А вот время и труд несут более серьёзную эмоциональную нагрузку. Мы попробуем снова. Эта отрасль достаточно устойчива. Все с нетерпением ждут возможности успешного запуска с территории Великобритании. Мы с радостью сделаем это отсюда, из Корнуолла и из Шотландии. 

Великобритания занимает второе место в мире после США по количеству производимых спутников. Космический сектор даёт работу почти 50 тыс. человек, которые специализируются в небольших и наноспутниках. Поэтому логично было бы отправлять их с территории Британии, а не использовать для заключительного шага другие страны. Это помогло бы создать дополнительные рабочие места, принесло бы прибыль и снизило бы  затраты для небольших местных компаний, заинтересованных в присутствие на орбите. 

У компании из Уэльса под названием Space Forge был спутник на той вышедшей из строя ракете. 

ДЖОШ УЕСТЕРН, глава компании Space Forge: Мы основали Space Forge в 2018 году. В то время средняя цена запускаемого в космос груза была около 35 тысяч долларов за килограмм. Сегодня это пять тысяч долларов. И это всего за четыре с небольшим года. Поэтому каждое снижение цены, даже если это несколько сотен долларов, расширяет возможности на рынке.  

Но неудача неизбежно влечёт за собой вопросы. Есть ли у космической отрасли Великобритании потенциал для роста? В 2019—2020 годах её доход составил 20 миллиардов долларов.

Virgin Orbit является американской компанией, несмотря на точто запуск проходил на английской земле. Ракета LauncherOne спроектирована и собрана в Калифорнии. И критики считают заявления о перспективе создания 150 рабочих мест в космопорте Корнуолла слишком оптимистичными. Если другие компании по горизонтальному запуску не обязуются использовать этот объект. 

В компании Orbex предпочитают запускать небольшие ракеты более привычным способом. Они рассчитывали воспользоваться стартовой площадкой в Шотландии, одной из семи доступных на территории Великобритании. 

КРИС ЛАМУР, глава компании: Orbex был основан в начале 2016 года. В настоящее время наша команда состоит из 120 человек. Мы работаем над сборкой ракет, которые могут надёжно доставить груз наших клиентов на низкую околоземную орбиту с запуском из Шотландии. Процесс хорошо налажен, мы усовершенствовали всю систему и готовимся к запуску в самое ближайшее время. 

В 2002 году в космос запустили чуть меньше сотни спутников зондов и других объектов. Два десятилетия спустя эта цифра выросла до двух тысяч. Большинство из них — это небольшие спутники для наблюдения, коммуникации или интернета, которые доставляются коммерческими поставщиками. Правительство Соединённого Королевства стремится к тому, чтобы на его долю приходилось 30 процентов от всех этих запусков. По некоторым подсчётам, этот рынок оценивается в 13 миллиардов долларов в год.

В 2021 году бывший премьер-министр Борис Джонсон пообещал превратить глобальную Британию в галактическую, говоря о стремлении страны закрепить своё место в качестве ключевого игрока в космической индустрии. И пока другие государства разрабатывают свои собственные программы запуска, Великобритания не может себе позволить новые громкие неудачи. 

Джон Бивер, CNA, Лондон.

Дата выхода в эфир 17 января 2023 года.

 


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