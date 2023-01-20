NBC – эксперты сомневаются, что непогода в Калифорнии поможет в борьбе с рекордной засухой

Катастрофические штормы и бури, обрушившиеся на охваченную засухой Калифорнию, принесли туда около 24,5 трлн галлонов воды. Однако почти 80% из этого объёма воды сразу вновь вернулось прямо в океан: собрать её про запас для борьбы с рекордной засухой не удалось, пишет NBC.

Историческая серия безжалостных штормов обрушилась на Калифорнию и залила её водой, как из шланга. По некоторым оценкам, всего за две недели здесь вылилось 24,5 триллиона галлонов воды — этого достаточно, чтобы можно было заполнить все крупные водохранилища в Калифорнии. Но этот драгоценный ресурс, по мнению экспертов, был практически полностью растрачен впустую.

БРЮС РЕЗНИК, исполнительный директор организации Los Angeles Waterkeeper: Мы делаем всё возможное, чтобы избавиться от буквально самого ценного ресурса, который у нас есть, — воды.

Лос-Анджелес импортирует более половины от всей потребляемой воды. Но хотя в этом месяце на город вылились десятки миллиардов галлонов, примерно 80 процентов из них ушло прямо в океан. Огромная возможность для второго по величине города страны была упущена!

Лишь остатки были собраны и переработаны на таких объектах, как этот.

МАРТИН АДАМС, гендиректор Департамента водоснабжения и энергетики Лос-Анджелеса: Я думаю, что это настоящая проблема для всего штата. Если мы сможем уловить эту дополнительную воду, то у нас будет своё местное водоснабжение.

Но эксперты говорят, что даже если инфраструктура улучшится, годы засухи не получится компенсировать благодаря нескольким дням проливных дождей.

БРЮС РЕЗНИК: Это не изменит общую фундаментальную динамику. Вот почему я не хочу, чтобы люди жаловались.

Изменения климата приводят к повышению температуры — и эксперты говорят, что экстремальную засуху на юго-западе США, которая стала худшей за 1000 лет, можно считать новой нормой.

МИГЕЛЬ АЛЬМАГЕР, корреспондент NBC: Здесь, на озере Кастайк, жизненно важном источнике воды для миллионов жителей Южной Калифорнии, рекордное количество осадков в январе, безусловно, помогло. Однако этого явно недостаточно: водохранилище заполнено всего на 54 процента, что значительно ниже среднего исторического значения.

А поскольку важный процесс усовершенствования системы сбора ливневых стоков проходит медленно, ситуация в Калифорнии может в короткие сроки меняться от засухи до наводнения. По многим причинам, здесь «стакан лишь наполовину полон».

Мигель Альмагер, NBC News, озеро Кастайк.

Дата выхода в эфир 19 января 2023 года.