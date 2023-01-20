Президент Хорватии Миланович: Конфликт в Украине является противостоянием Соединенных Штатов России

Конфликт в Украине является противостоянием Соединенных Штатов России, выразил уверенность президент Хорватии Зоран Миланович.

Президент Хорватии выразил уверенность, что исход конфликта в Украине не решится в Берлине и Париже, а тем более в Брюсселе, где сидят абсолютно неважные и никем не избранные люди. По его словам, этот вопрос будет решаться между Москвой и Вашингтоном. Он также выразил мнение, что конфликт в Украине является сведением счетов РФ и США, передает ТАСС со ссылкой на телеканал ХРТ.

Миланович подчеркнул, что позиция Хорватии по вопросу конфликта в Украине остается неизменной, республика продолжит оказывать Украине гуманитарную помощь и уже отправила Киеву оружие, но не будет проводить обучение украинских военных на своей территории.

Президент Хорватии также заявил, что во все то, что происходило в Украине с 2014 года до сегодняшнего дня, «лучше не углубляться». Миланович отметил, что Россия – ядерная держава первого порядка, поэтому их дело «не морализаторствовать или анализировать, а избежать самого страшного».

Комментируя похвалу главы МИД РФ Сергея Лаврова за признание, что США и НАТО посредством Украины воюют с Россией, Миланович отметил, что уже не раз это повторял.

Напомним, в понедельник президент Хорватии заявил, что США и НАТО ведут опосредованную войну против РФ на Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал заявление президента Хорватии откровенным и честным.

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