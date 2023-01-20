 

Госсекретарь США Блинкен: Финляндия и Швеция готовы присоединиться к НАТО

20.01.2023, 2:37, Новости дня
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Финляндия и Швеция готовы присоединиться к НАТО, сообщил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в телефонных разговорах с главами МИД этих стран Пеккой Хаависто и Тобиасом Билльстремом, следует из сообщений пресс-службы Госдепартамента США.

В заявлении американского внешнеполитического ведомства, посвященному разговору Блинкена и Билльстрема, говорится, что госсекретарь Блинкен подчеркнул твердое убеждение Соединенных Штатов в том, что Швеция и Финляндия готовы присоединиться к альянсу, передает ТАСС.

В заявлении о беседе Блинкена и Хаависто подчеркивается, что США призывают оставшихся союзников по НАТО быстро ратифицировать Финляндии и Швеции вступление в Североатлантический блок.

В сообщении о разговоре Блинкена и Билльстрема также упоминается, что глава Госдепартамента США высказался за скорейшее завершение зарубежными союзниками ратификационных процедур, относящихся к вступлению Финляндии и Швеции в НАТО.

По свидетельству руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса, Блинкен и Билльстрем подчеркнули приверженность США и Швеции трансатлантическому партнерству и прочным двусторонним отношениям. Согласно изложенной Прайсом информации, о прочных двусторонних отношениях было заявлено и в беседе Блинкена с Хаависто.

Между тем в четверг глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в Анкаре позитивно оценивают шаги, предпринятые Швецией и Финляндией на пути интеграции в Североатлантический альянс. В то же время, как подчеркнул глава МИД Турции, Анкара исходит из того, что Швеция пока находится в самом начале этого пути.

В свою очередь премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на полях Всемирного экономического форума в Давосе в четверг выразил уверенность, что Финляндия и Швеция станут полноценными членами НАТО в этом году.

Напомним, в начале ноября минувшего года генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что Хельсинки и Стокгольм выполнили требования Анкары для вступления в Североатлантический альянс, поэтому пришло время принять эти страны в НАТО.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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