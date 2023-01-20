 

Министр обороны Британии Уоллес: Германия получила официальный запрос о разрешении на поставку танков Leopard Украине

20.01.2023, 2:37, Новости дня
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Германия в четверг получила от одного из союзников официальный запрос о предоставлении разрешения на реэкспорт немецких танков Leopard («Леопард») на Украину, сообщил министр обороны Британии Бен Уоллес телеканалу Sky News.

Уоллес сообщил, что в адрес Германии был направлен официальный запрос. Он не пояснил, о какой именно стране идет речь. Отвечая на вопрос о том, каков, по его мнению, должен быть ответ Германии, Уоллес заявил, что хочет, чтобы в 2023 году у Украины было как можно больше танков. По имеющимся у телеканала данным, полученный Берлином запрос на реэкспорт танков Leopard могла направить Варшава, передает ТАСС.

Ранее в Пентагоне назвали поставку танков Украине суверенным решением Германии. В четверг стало известно, что германский концерн Rheinmetall в 2023 году может поставить на Украину более 100 немецких танков Leopard, Leopard 2 и британских танков Challenger 1.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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