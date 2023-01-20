 

Где выгодно инвестировать в жилье в 2023

20.01.2023, 2:17, Разное
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Покупка квартиры может стать выгодной инвестицией, но важно выбрать не только правильный жилой комплекс или застройщика, но и город.

Следует обратить внимание на города с потенциалом для роста цен на жилье. Сориентироваться поможет итоговая статистика за последние несколько лет. Например, максимальный годовой рост цен на “вторичку” в 2022 году был зафиксирован в Челябинске (19%), Волгограде (17%), Ростове-на-Дону и Самаре (14%). При этом среди городов с населением более 1 млн человек в Волгограде зафиксированы наиболее доступные цены на вторичном рынке – в среднем 82 тыс. рублей за кв. м.

Такой крупный город, как Екатеринбург, в прошлом году продемонстрировал не самый выдающийся рост цен на жилье – 8%. Однако в Екатеринбурге наблюдается стабильный спрос на квартиры за счет притока жителей соседних регионов, а цены пока держатся на доступном уровне – 107 тыс. рублей за кв. м.

Важным фактором также является доходность от сдачи квартиры в аренду. Самая высокая годовая доходность в прошлом году среди городов-милионников наблюдалась в Челябинске (7,5%).

Доходность более 6% продемонстрировали Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Омск, Воронеж и Волгоград. На рынках же Москвы и Санкт-Петербурга, где инвестиционный потенциал традиционно невысок, доходность в 2022 году составила 4,8% и 4,6% соответственно.

Несмотря на невысокую доходность, недвижимость остается довольно простым активом, с которым могут разобраться и граждане без опыта инвестирования. Как минимум, приобретение квартиры позволяет сохранить собственные средства, а при хорошем раскладе – приумножить.


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