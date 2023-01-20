Обозреватель Telegraph – «неподобающие ссоры» — западным политикам, похоже, всё-таки не хватает самоотверженности для дальнейшей поддержки Киева

Умозаключение о том, что западным политикам не хватает самоотверженности для сохранения своей поддержки Киева, возможно, в конечном итоге не так уж далеки от истины, пишет обозреватель The Daily Telegraph Кон Кофлин. По его словам, даже в США есть тревожные признаки того, что энтузиазм по поводу помощи Украине идёт на спад.



AP

Россия получает выгоды от новых разногласий среди западных стран, пишет обозреватель The Daily Telegraph Кон Кофлин. По его словам, пока союзники по НАТО ссорятся из-за танков, Владимир Путин восстанавливает свои международные альянсы.

«Умозаключение российского лидера о том, что западным политикам не хватает самоотверженности для сохранения своей поддержки (Украины. — ИноТВ), возможно, в конечном итоге не так уж далеки от истины», — отмечает автор.

В США, по его словам, уже есть тревожные признаки того, что энтузиазм идёт на спад — особенно сейчас, когда республиканцы взяли под свой контроль палату представителей. Влиятельная фракция политиков-республиканцев уже поставила под сомнение политику администрации Байдена, которая в настоящий момент имеет «карт-бланш» в плане поддержки Украины. Это, как указывается в статье, может привести к тому, что американский конгресс может ограничить будущую военную помощь Киеву.

Нерешительность Запада по поводу предоставления Киеву вооружений, необходимых для победы на поле боя, в основном основана на опасениях, что это может спровоцировать дальнейшую эскалацию конфликта с Москвой, пишет Кофлин.

«Неподобающие ссоры между союзниками Киева из-за калибра вооружений, которые они готовы поставлять Украине, безусловно, помогут улучшить настроение Путина, укрепив его веру в то, что у западного альянса всегда будут трудности с сохранением единого фронта», — говорится в материале.

Россию, по словам обозревателя The Daily Telegraph, также воодушевит и молчаливая поддержка, которую она получает из других уголков мира, где не разделяют мнение Запада о том, что поражение Москвы укрепит глобальную безопасность.

Так, решение ЮАР провести совместные с Москвой и Пекином военно-морские учения говорит о том, что есть много стран, которые не считают Россию государством-изгоем и стремятся развивать связи с Москвой, подчёркивается в статье.