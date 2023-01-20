France 3 – на фоне энергетического кризиса Францию накрыла волна банкротств малых предприятий

В 2022 году во Франции было зарегистрировано рекордное количество банкротств средних и малых предприятий, пишет France 3. Владельцы бизнеса признаются, что больше не в силах оплачивать счета за электроэнергию, а правительственная помощь пришла слишком поздно. По мнению экспертов, рост банкротств продолжится и в следующем году, ведь покупателей в магазинах становится всё меньше, а долги предпринимателей накапливаются.

Эти багеты станут последними.

ПОКУПАТЕЛЬНИЦА: Удачи вам! Спасибо большое!

Эта пекарня в департаменте Ду не выстояла в энергетическом кризисе. За год счета за электроэнергию здесь выросли более чем втрое.

ЭММАНУЭЛЬ КУЛОН, пекарь: В среднем мы платили EDF 4,5 тысячи евро, а в ноябре 2022 года счёт вырос до 15 тысяч. Притом что наше потребление снизилось на треть.

По словам владельцев предприятия, государственная помощь подоспела слишком поздно. Поэтому они считают себя вынужденными закрыть двери.

АДЕЛИН КУЛОН, пекарь: Это очень тяжело.

КОРРЕСПОНДЕНТ: Почему?

АДЕЛИН КУЛОН: Это тяжело для клиентов, для всех наших друзей, которых мы обрели за 14 лет. Не говоря уже о наших родных, которые вкладывали свои деньги и остались ни с чем.

В 2022 году было зарегистрировано 42 500 банкротств предприятий — почти на 50 процентов больше, чем в 2021 году. Беспрецедентное число. Феномен затронул всю страну, но пик банкротств пришёлся на регион О-де-Франс: здесь их число выросло на 77,1 процента. Самыми уязвимыми оказались структуры, в которых трудится менее 100 человек.

Этот кинотеатр в департаменте Юра надеется выжить. Его залу придётся пустовать как минимум три недели, пока владельцы будут стараться снизить расходы.

КРИСТОФ ЖОНО, директор культурного центра La Fraternelle: Есть экономические причины для экономии энергии, используемой на отопление зала. Последний год был очень трудным, особенно в плане посещений кинотеатров.

До сих пор кинотеатр устраивал кинопоказы ежедневно. Отныне он будет открыт всего три дня в неделю.

Всё больше предприятий оказывается в безвыходном положении. И эта тенденция вряд ли изменится в 2023 году, считает специалист.

ТЬЕРРИ МИЙОН, директор по исследованиям компании ALTARES: Несмотря на возобновление экономического роста, мы, к сожалению, продолжим видеть уязвимые прредприятия как из-за отсутствия потребителей в ресторанах, магазинах и так далее, так и из-за необходимости выплачивать «ковидные» долги.

Сегодня под угрозой оказались 143 тысячи рабочих мест.

Дата выхода в эфир 17 января 2023 года.