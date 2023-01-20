Страны НАТО решили сделать акцент в помощи Киеву на поставках тяжелого вооружения

Страны НАТО считают, что для помощи Киеву необходимо поставлять танки, тяжелые артиллерийские системы, средства ПВО и боевые машины пехоты, к такому выводу пришли 11 стран альянса, их заявление размещено на сайте оборонного ведомства Эстонии.

Во встрече, проходившей на эстонской армейской базе Тапа, приняли участие представители Великобритании, Германии, Дании, Испании, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши, Словакии, Чехии и Эстонии, информирует ТАСС.

Страны обязали себя коллективно добиваться поставки беспрецедентного количества вооружений, включая основные боевые танки, тяжелую артиллерию, средства ПВО, боеприпасы и БМП для обороны Украины.

Они также уточнили, что военная помощь Украине будет предоставлена из их собственных национальных запасов.

Ранее сообщалось, что правительство Эстонии приняло решение о выделении пакета военной помощи Украине в размере 113 млн евро.

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