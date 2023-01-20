 

Пентагон: Высокая стоимость обслуживания танков Abrams делает на данный момент ненужным предоставление их Украине

20.01.2023, 1:15, Новости дня
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США на данный момент не считают необходимым поставлять Украине танки Abrams из-за высокой стоимости их обслуживания, сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

Заместитель пресс-секретаря Пентагона заявила, что США пока не собираются расширять программу подготовки украинских военных, стартовавшую на прошлой неделе в Германии, за счет включения в нее обучения эксплуатации американских танков. Сингх отметила, что танкам Abrams требуется реактивное топливо. По ее словам, высокая стоимость обслуживания танков Abrams делает ненужным сейчас предоставление их украинской стороне, передает ТАСС.

В свою очередь первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон заявила, что США продолжают тесно работать с партнерами и союзниками по всему миру над оперативным обеспечением менающихся потребностей Украины на поле боя.

В среду появились сообщения, что канцлер Германии Олаф Шольц готов разрешить поставки Украине танков Leopard-2 при условии согласия США предоставить Киеву танки Abrams. Позже стало известно о планах администрации США вместо танков Abrams передать Украине боевые бронированные машины Stryker, артиллерию и боеприпасы.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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