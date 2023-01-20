Почему нельзя носить легкую обувь зимой – отвечает врач
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Многие люди не отказываются от легкой обуви даже в период зимы. По мнению врача Анастасии Ждановой, такой подход чреват переохлаждением.
Легкая обувь намного быстрее промокает, из-за чего увеличивается риск заболеть, отметила специалист. В холода лучше всего выбирать обувь, подошва которой выполнена из полиуретана, резины или поливинилхлорида. Такие материалы не пропускают влагу, сообщает телеканал “360”.
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