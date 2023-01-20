 

Иоанн Креститель: запреты и традиции 20 января

20.01.2023, 0:52, Разное
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ИСТОРИЯ

Иоанн Креститель родился в семье бедных праведников. О рождении наследника его отца Захария известил архангел Гавриил. Тот не поверил и потребовал подтверждений, за что был наказан и потерял дар речи. Лишь после рождения сына праведник смог заговорить. Мать святого Елисавета спасла его во время Избиения младенцев, укрыв в пустыне.

Многие годы Иоанн Креститель скитался по пустыне, питаясь лишь дарами природы и проповедуя слово Божье. Его прозвали Предтечей, потому что он родился перед Иисусом. Крестителем – потому что он крестил Спасителя в реке Иордан. Святой пал от рук Ирода Антипа после того, как разоблачил его.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 20 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА

В православный праздник запрещается сквернословить, ругаться с близкими, сплетничать. Особенный запрет действует в отношении пищи. Так как Иоанн Креститель в пустыне ел только дары природы, то и православным следует подавать на стол скромную, постную пищу. От мяса лучше отказаться. Также в памятный день не следует принимать дары от незнакомцев. Считается, что они могут передать свои проблемы.

ТРАДИЦИИ И ПРИМЕТЫ

На Руси Иоанна Крестителя также прозвали Бражником. В день его памяти было принято запивать горе. Особенно эту традицию чтили женщины, которых выдали замуж против воли. Наши предки верили, что брага избавляет от слез (от переживаний). По погоде 20 января можно было определить, каким будет лето. Ясный и холодный день был предвестником засухи. Южный ветер говорил о суровом лете.


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