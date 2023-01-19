 

Правительство Украины инициировало запрет УПЦ в стране

19.01.2023, 23:54, Новости дня
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Правительство Украины внесло в парламент страны закон, направленный на запрет канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в случае, если украинские власти придут к выводу, что она связана с Россией.

В сообщении, размещенном на сайте Верховной рады говорится, что инициатором законопроекта, является премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает ТАСС.

Представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук пояснил, что предложенный законопроект предусматривает внесение изменений в действующее законодательство страны. Они делают невозможной деятельность в Украине религиозных организаций, «руководящий центр (управление) которых находится за пределами Украины в государстве, которое осуществляет вооруженную агрессию против Украины».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о приостановлении гражданства 13 священников канонической УПЦ.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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