Кабмин утвердил положение о госконтроле за иноагентами

Правительство РФ утвердило положение о государственном контроле за деятельностью иноагентов.

Опубликован документ, из которого следует, что правительство РФ постановляет утвердить Положение о государственном контроле за деятельностью иностранных агентов, передает РИА «Новости».

Уточняется, что задачами госконтроля являются предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований закона об иноагентах. Контроль будет осуществляться министерством юстиции РФ и его территориальными органами.

Контроль будет вестись путем контрольных мероприятий. Плановые проверки иноагентов должны проводиться не чаще одного раза в год.

Закон о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием, был принят в июле прошлого года. Он обобщил все действовавшие на тот момент нормы законодательства об иноагентах и ввел ряд новых положений.

—