Кабмин утвердил положение о госконтроле за иноагентами
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Правительство РФ утвердило положение о государственном контроле за деятельностью иноагентов.
Опубликован документ, из которого следует, что правительство РФ постановляет утвердить Положение о государственном контроле за деятельностью иностранных агентов, передает РИА «Новости».
Уточняется, что задачами госконтроля являются предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований закона об иноагентах. Контроль будет осуществляться министерством юстиции РФ и его территориальными органами.
Контроль будет вестись путем контрольных мероприятий. Плановые проверки иноагентов должны проводиться не чаще одного раза в год.
Закон о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием, был принят в июле прошлого года. Он обобщил все действовавшие на тот момент нормы законодательства об иноагентах и ввел ряд новых положений.
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