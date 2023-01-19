 

Кабмин утвердил положение о госконтроле за иноагентами

19.01.2023, 23:54, Новости дня
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Правительство РФ утвердило положение о государственном контроле за деятельностью иноагентов.

Опубликован документ, из которого следует, что правительство РФ постановляет утвердить Положение о государственном контроле за деятельностью иностранных агентов, передает РИА «Новости».  

Уточняется, что задачами госконтроля являются предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований закона об иноагентах. Контроль будет осуществляться министерством юстиции РФ и его территориальными органами.

Контроль будет вестись путем контрольных мероприятий. Плановые проверки иноагентов должны проводиться не чаще одного раза в год.

Закон о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием, был принят в июле прошлого года. Он обобщил все действовавшие на тот момент нормы законодательства об иноагентах и ввел ряд новых положений.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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