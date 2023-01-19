Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сингх: Возможная поставка Украине танков является суверенным решением Германии

Возможная поставка Украине танков и предоставление Киеву другой помощи в сфере безопасности является суверенным решением Германии, сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

Заместитель пресс-секретаря Пентагона напомнила, что США передали Украине БМП Bradley. Она также отметила, что другие страны увеличивают поставки Киеву военной помощи. При этом сотрудница министерства обороны США подчеркнула, что решение о поставке танков Украине – суверенное решение Германии о том, какую помощь в сфере безопасности отправлять Киеву, передает ТАСС.

Сингх добавила, что пока не может сказать, удалось ли министру обороны США Ллойду Остину достичь решения по отправке танков Украине на встрече с немецким коллегой Борисом Писториусом.

В четверг стало известно, что германский концерн Rheinmetall в 2023 году может поставить на Украину более 100 немецких танков Leopard, Leopard 2 и британских танков Challenger 1. Днем ранее появились сообщения, что канцлер Германии Олаф Шольц поставил Соединенным Штатам условие для начала поставок немецких танков Украине.

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