Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сингх: Возможная поставка Украине танков является суверенным решением Германии
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Возможная поставка Украине танков и предоставление Киеву другой помощи в сфере безопасности является суверенным решением Германии, сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.
Заместитель пресс-секретаря Пентагона напомнила, что США передали Украине БМП Bradley. Она также отметила, что другие страны увеличивают поставки Киеву военной помощи. При этом сотрудница министерства обороны США подчеркнула, что решение о поставке танков Украине – суверенное решение Германии о том, какую помощь в сфере безопасности отправлять Киеву, передает ТАСС.
Сингх добавила, что пока не может сказать, удалось ли министру обороны США Ллойду Остину достичь решения по отправке танков Украине на встрече с немецким коллегой Борисом Писториусом.
В четверг стало известно, что германский концерн Rheinmetall в 2023 году может поставить на Украину более 100 немецких танков Leopard, Leopard 2 и британских танков Challenger 1. Днем ранее появились сообщения, что канцлер Германии Олаф Шольц поставил Соединенным Штатам условие для начала поставок немецких танков Украине.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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